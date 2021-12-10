«Зеленый» статус в Ashyq у ревакцинированных от коронавируса будет действовать год

«Зеленый» статус в Ashyq у ревакцинированных от коронавируса казахстанцев будет действовать также год, со дня получения бустерной дозы. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Казахстана.

В постановлении указывается, что для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, «зеленый» статус сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении этого срока, в случае отсутствия второй дозы, статус переводится в «синий». Для лиц, прошедших полный курс вакцинации, статус «зеленый» сохраняется в течении одного года.

«Для лиц, получивших ревакцинацию против COVID-19, статус “зеленый” сохраняется в течении одного года со дня получения ревакцинации», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, что Минздрав решил разрешить всем желающим получить бустерную дозу вакцины с 8 декабря.