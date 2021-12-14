За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 15 человек

На 12 декабря в Казахстане зарегистрировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 14 человек выздоровело. Всего зарегистрировано 83 437 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 188, выздоровели 75 490 человек.

От коронавирусной инфекции на 12 декабря скончались 12 человек, а всего – 12 876.

На 14 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 858 человек (18 099 КВИ+ и 2 759 КВИ-), из них в стационарах – 3 974, на амбулаторном уровне – 16 884. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находится 321 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 82 пациента, на аппаратах ИВЛ – 62 пациента.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1 063 809 случаев коронавируса и пневмонии.