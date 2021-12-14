Минздрав продолжает переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт» в Казахстан

Министерство здравоохранения Казахстана продолжает переговоры по поставкам вакцины «Спутник лайт», либо ее будут производить на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Глава ведомства Алексей Цой заявил, что «Спутник» нельзя использовать для ревакцинации, поэтому в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый, и второй компонент.

«”Спутник” нельзя ставить (третьей дозой – V), там два разных компонента. Ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. У “Спутника” первый и второй компоненты разные. Соответственно, для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый, и второй компонент», - объяснил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

В то же время он заверил, что «скоро будет» вакцина «Спутник Лайт», и она станет доступной для населения. Правда, сроки глава Минздрава называть не стал.

«Мы по “Лайту” переговорили, сейчас у нас переговоры по поставкам. Мы ожидаем (поставки – V), как только коллеги скажут», - добавил министр.

Он также заверил, что Минздрав рассматривает два варианта: поставку «Спутник Лайт» из России и производство вакцины на базе КФК, в зависимости от того, какой способ будет быстрее.

В ноябре Цой говорил, что они сделали запрос в Россию, «какие объемы может выдать», и как только будет получено коммерческое предложение, то Минздрав начнет обсуждать объемы, стоимость и сроки поставки.

«Нам больших объемов, наверное, не нужно. Потому что (ревакцинация – V) идет поэтапно. В принципе, до конца года у нас достаточно вакцин для ревакцинации, а на следующий год мы поставки планируем», - отмечал министр.

При этом он сообщал, что на базе Карагандинского фармацевтического комплекса произведена первая опытная партия вакцины «Спутник лайт», Институт Гамалеи подтвердил ее соответствие требованиям, то есть вакцина, по его словам, «успешно прошла испытания» производства в Караганде.