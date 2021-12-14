Суд требует от журналиста сайта sotreport.kz удалить репортажи

Апелляционная коллегия Военного суда вынесла частное постановление журналисту сайта судебных репортажей sotreport.kz – председателю попечительского совета общественного фонда «Лига судебных журналистов Казахстана» Татьяне Ковалевой. Судьи посчитали, что некоторые из публикаций с судебных слушаний не соответствуют действительности и потребовали их удалить. Во вторник, в ходе пресс-конференции сама Ковалева и ее защитники заявили, что такие постановления являются незаконными и могут создать прецедент, из-за которого всем отечественным журналистам будут запрещать делать материалы из зала суда.

«Я больше пяти лет занимаюсь судебной журналистикой. И честно говоря, 5 октября впервые со мной произошел случай, когда судья вынес в отношении меня частное судебное постановление, обязывая при этом министерство информации и общественного развития среагировать. Суть частного обвинения состояла в том, чтобы наказать меня за публикации, в которых я, якобы, нарушала закон «О СМИ», давила на суд и распространяла неверную информацию. При этом, суд, вынося это решение вообще не сослался ни на какие факты нарушения», — пояснила Ковалева.

Она отметила, что в ходе судебных слушаний по делу о хищении денег при исполнении государственного оборонного заказа на 2018 год в Национальной гвардии РК, было опубликовано около 10 материалов, однако судьям Ерлану Космуратову, Рамазану Хасенову и Газизе Сакаловой не понравились два из них.

«Конкретно эти две публикации касались КНБ и, может быть, поэтому им сильно не понравилось», — предполагает журналистка.

По словам юриста и соучредителя ОФ «Еркіндік қанаты» Романа Реймера, на их памяти это первый подобный случай. И это говорит о «ярко выраженном тренде на запрет журналистам выполнять свои прямые обязательства в органах судебной власти». Он считает, что формально суд мог вынести частное постановление в отношении журналиста на основании ст.2-1 и ст.25 закона «О СМИ» и нормативного постановления Верховного суда от 14 мая 1998 года.

«В этом постановлении пункт 8 содержит понятие «предрешение результатов дела». При этом, опять же, что понимается тут – толком ничего не написано. Но самое интересное, что в этом же постановлении есть пункты, которые прямо регламентируют, что в случае вынесения частного постановления оно должно быть законным, обоснованным и вынесенным со всеми правовыми процедурами. И тут мы упираемся в тупик», — говорит Реймер. То есть, объяснил юрист, суд просто написал в частном постановлении, что некоторые факты в статье так или иначе не верны, либо они каким-то образом воздействуют на суд, либо на общественное мнение, но при этом не представил абсолютно никаких доказательств: не была представлена экспертиза, не были представлены доказательства воздействия на суд или общественное мнение. Да и апелляционная коллегия позже не изменила приговор первой инстанции.