Более 18 тысяч казахстанцев подали заявления на кредитную амнистию – Абылкасымова

В агентстве по регулирования и развитию финансового рынка приняли порядка 18 тысяч заявлений от граждан, которые хотели получить кредитную амнистию, сообщила журналистам в среду в кулуарах мажилиса глава ведомства Мадина Абылкасымова.

«На прошлой неделе в понедельник было распространено несколько сообщений в социальных сетях со стороны Жанболата Мамая и нескольких других неопознанных лиц. Они распространяли сообщение о кредитной амнистии. После этого в течение трех дней в агентство приходило очень много людей, обращались с заявлениями, мы приняли порядка 18 тысяч заявлений», - сказала Абылкасымова.

В том числе, по ее словам, заявления касались реструктуризации и списания долгов. Она заверила, что все заявления агентством приняты, обработаны, проведены встречи с людьми и подчеркнула, что списания долгов не будет, а «Мамай снова дал недостоверную информацию».

«На сегодняшний день кредитная амнистия не рассматривается, это была разовая акция в 2019 году. Чтобы снизить задолженность казахстанцев в мае 2021 года был принят новый закон, с 1 октября заработал новый порядок досудебного обязательного урегулирования проблемной задолженности граждан. То есть банки, микрофинансовые организации обязаны рассмотреть заявление гражданина, в случае ухудшения его финансового положения, они обязаны предложить ему различные виды реструктуризации…. Если они видят, что ухудшилось, они предлагают отсрочку, может снижение процента будет, списание штрафов и пени», - отметила глава агентства.

Абылкасымова добавила, что все заявления агентство в итоге в обязательном порядке направляет в банки, которые уже в индивидуальном порядке рассматривают их.

«В любом случае вопрос кредитной амнистии может решаться только за счет государственных денег, за счет денег налогоплательщиков. У банка, вы понимаете, что у нас 12 триллионов тенге депозитов физических лиц, которые банки должны обслуживать, по ним платить проценты. В случае списания какого-то кредита, соответственно финансовая устойчивость финансовых организаций, естественно, нарушится», - также добавила она.