Токаев намерен построить государство для граждан, в котором царят закон и порядок

Государственный аппарат Казахстана будет следовать принципу «государство для человека», поэтому чиновники должны оправдать ожидания и учесть пожелания каждого гражданина, заявил в среду в ходе торжественного собрания, посвященного 30-летию независимости, президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что все население должно ощущать на себе пользу от экономического развития и укреплять единство народа.

«В условиях новых глобальных и региональных вызовов для приумножения достижений независимости нам следует удвоить и даже утроить усилия. Другими словами, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя. Перед нами стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граждан. Мы будем четко следовать основополагающему принципу “не человек для государства, а государство для человека”», - сказал Токаев.

Он напомнил, что в стране принята концепция «Слышащего государства», поэтому государственные служащие должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать ожидания и учесть пожелания каждого гражданина.

«Исполнительная власть, включая руководителей регионов, городов, районов, обязана упорно и продуктивно трудиться на благо народа. Наша главная цель состоит в том, чтобы все граждане Казахстана ощущали на себе практическую пользу от экономического развития», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем в условиях растущей геостратегической турбулентности, давления внешних факторов необходимо сохранить и укрепить единство народа. А перед государственным аппаратом стоит задача «оперативного строительства экономики будущего».

«Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой работе решающее слово именно за молодежью. Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка», - считает президент.

Он также добавил, сегодня может показаться, что успех Казахстана был предопределен, но 30 лет назад стартовые условия у страны были крайне сложными, экономика находилась в глубочайшем кризисе. Тем не менее с обретением независимости Казахстан «твердо встал на рельсы прогресса практически во всех сферах».