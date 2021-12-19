Число заражений «Омикроном» растет гораздо быстрее, чем «Дельтой», констатируют в ВОЗ

Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется по миру с угрожающей скоростью, число заражений этим штаммом растет гораздо быстрее, чем «Дельтой», заявили во Всемирной организации здравоохранения. Как сообщает Русская служба ВВС , по данным организации, число зараженных в среднем удваивается примерно каждые три дня, «Омикрон» распространился уже в 89 странах мира. По данным Евросоюза, высокая заражаемость коронавирусом сейчас сохраняется в Германии, Франции, почти всех странах Восточной Европы и некоторых частях Испании.

Если рост заражаемости в Европе и США продолжится, то системы здравоохранения даже в развитых странах могут оказаться под угрозой перегрузки. В частности, это грозит Великобритании, предупреждают в ВОЗ, больницы могут оказаться переполненными. Однако в организации отмечают, что пока нет точных данных о том, насколько вероятно тяжелое протекание болезни при заражении новым штаммом.

Одной из самых пострадавших от «Омикрона» стран стала Великобритания, три дня подряд здесь фиксировались рекордные показатели заражаемости за все время пандемии: в минувшую пятницу было обнаружено около 93 тыс. новых случаев, а в субботу – 90,4 тыс. Однако эксперты предупреждают, что число госпитализаций в стране может достигнуть критических значений примерно через две недели, если правительство не примет меры, чтобы пресечь социализацию в больших группах до Рождества. Если число заражений продолжит расти, то Англию к концу месяца может ждать госпитализация 1000-2000 человек в день.

Из-за риска перегрузки системы здравоохранения мэр Лондона Садик Хан объявил накануне в городе режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы и медицинские учреждения будут работать в особом режиме, и в некоторых случаях не смогут с обычной скоростью решать менее приоритетные задачи. По словам Хана, только за последние сутки в Лондоне обнаружено 26 тыс. новых случаев ковида. При этом растет число медиков, заражающихся вирусом, заболевают массово и сотрудники других городских служб. Мэр Лондона констатиовал, что подавляющее большинство заразившихся не были привиты. Ранее британские ученые установили, что для полноценной защиты от «Омикрона» требуются три дозы вакцины. Сейчас две прививки сделали около 81% населения Великобритании, а бустерную дозу поставили около 47%. По мнению специалистов, это снижает количество смертей от нового штамма коронавируса.

Тем временем Нидерланды на фоне быстрого распространения «Омикрона» снова ввели жесткий локдаун с 19 декабря.

«"Омикрон" несет к нам пятую волну. "Омикрон" распространяется даже быстрее, чем мы опасались, и мы обязаны действовать уже сейчас, чтобы избежать наихудшего развития событий», - сказал Рютте на пресс-конференции в субботу, отметив, что без локдауна в больницах страны может сложиться «невообразимая ситуация».

С воскресенья в Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, бары, рестораны, школы, парикмахерские, тренажерные залы и другие общественные заведения. Жителей страны просят как можно меньше выходить из дома и не собираться большими компаниями. В дома разрешат пускать до двух гостей старше 13 лет одновременно. В Рождество и перед новогодней ночью разрешено впустить в дом до четырех человек. Карантинные меры введены до середины января.

Темпы заражаемости в Нидерландах не высоки, в стране вакцинировано более 85% населения. Однако бустерные прививки поставили только около 9% жителей, а это один из самых низких показателей в Европе.

Другие европейские страны также постепенно ужесточают существующие ограничения. Пока о введении новых мер объявили Франция, Германия и Ирландия – в них для посещения публичных мест требуется сертификат о вакцинации. Кроме того, Франция ограничила въезд в страну из Великобритании, а Германия вводит для въезжающих из Англии карантин, при этом для въезда потребуется отрицательный тест на коронавирус.

Между тем, как пишет РБК, Австрия с 20 декабря запретит посещать страну всем, кто не переболел коронавирусом или не сделал прививку от этой инфекции. При этом должен быть также ПЦР-тест, если результат анализа не будет отрицательным, потребуется немедленный карантин. Это правило не распространяется на ревакцинировавшихся одной из признанных в стране вакцин, или получивших вторую дозу препарата от Johnson & Johnson; на беременных женщин; на людей, имеющих противопоказания к вакцинации; на путешествующих транзитом; на

школьников; на сотрудников международных организаций, прибывающих в страну по работе.

Им по-прежнему необходимо предъявить только отрицательный результат теста на COVID-19.

Не переболевшие коронавирусом и не привитые граждане Австрии и других государств ЕС должны будут после электронной регистрации пройти 10-дневный карантин. Самоизоляцию можно завершить досрочно спустя пять суток, если будет отрицательный ПЦР-тест.

Сейчас в Австрии признаются вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств: шведско-британская AstraZeneca, индийская Covishield, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. При этом вакцинацию однокомпонентным препаратом от Johnson & Johnson перестанут считать достаточной с 3 января 2022 года. Российский препарат «Спутник V» пока не одобрен в Евросоюзе.