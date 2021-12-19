Более 2,2 тыс. нарушений требований промышленной безопасности выявлено в этом году на объектах «АрселорМитталТемиртау». Об этом, как сообщает «Казинформ» , говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов.

Он напомнил, что созданная 7 ноября правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте «Абайская» в Карагандинской области 24 ноября завершила свое расследование, придя к выводу, что причиной аварии стало «газодинамическое явление с выделением газа метана и выбросом горной массы». Кроме того, по данным МЧС, в этом году проведено 32 проверки опасных производственных объектов АМТ (по особому порядку – 9, внеплановых – 23).

«Выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс. тенге, направлено 11 исков в суд о приостановке эксплуатации 34 опасных производственных объектов и технических устройств, которые в свою очередь могут привести к угрозе жизни и здоровью работников», - сообщил Мамин.

7 ноября на на шахте «Абайская» произошел внезапный выброс метана, в результате 6 шахтеров погибли. Правительственная комиссия, которая занималась расследованием взрыва на шахте, пришла к мнению, что 100% вина за это лежит на компании «АрселорМиттал Темиртау».

12 ноября министр по ЧС Юрий Ильин заявил, что сотрудники структурных подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям неоднократно акцентировали внимание на неудовлетворительном состоянии промышленной безопасности на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау», а инспекторы на постоянно основе выявляют систематические нарушения требований безопасности, но суды не поддерживают предложения по приостановлению объектов, а лишь накладывают штрафы.

В декабре межрайонный экономический суд Карагандинской области удовлетворил иск областного департамента промышленной безопасности МЧС о приостановке работы оборудования в шахте имени Кузембаева компании «АрселорМиттал Темиртау». Состояние оборудования вызвало обеспокоенность у областного департамента промышленной безопасности МЧС, они посчитали, что на шахте существует реальная угроза жизни и здоровью работников, а условия могут привести к несчастному случаю или аварии, потому как сейчас на шахте, которая раньше была рекордсменкой по добыче угля, выработка находится в аварийном состоянии и не соответствует требованиям промышленной безопасности: в ходе проверки были выявлены деформация и отсутствие некоторых деталей. Представители департамента обратились в суд, требуя приостановить эксплуатацию подъемной машины, спуск и подъем грузов по рельсовому уклону пласта шахты. В суде выяснилось, что АМТ не полностью устранила выявленные ранее нарушения.