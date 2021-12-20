За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 3 человека

На 18 декабря в Казахстане зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровело. Всего за время пандемии зарегистрировано 83 640 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 196, выздоровели 75 888 человек.

От коронавирусной инфекции на 18 декабря скончались 2 человека, а всего – 12 923.

На 20 декабря лечение продолжают получать 19 721 человек (17 165 КВИ+ и 2 556 КВИ-), из них в стационарах – 3 413, на амбулаторном уровне – 16 308. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 293 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 73 пациента, на аппаратах ИВЛ – 58 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 1 066 934.