Минфин планирует к концу 2022 года упростить работу предпринимателям

Им объединят POS-терминалы с контрольно-кассовыми машинами
Тамара Вааль, Vласть
В начале 2022 года министерство финансов планирует в пилотном режиме совместно с банками начать тестирование POS-терминалов и контрольно-кассовых машин на современность. По итогам работы к концу года будут внесены поправки в законодательство, чтобы объединить эти аппараты и позволить предпринимателям пользоваться только одним, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр финансов Ерулан Жамаубаев.
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