Минфин планирует к концу 2022 года упростить работу предпринимателям

В начале 2022 года министерство финансов планирует в пилотном режиме совместно с банками начать тестирование POS-терминалов и контрольно-кассовых машин на современность. По итогам работы к концу года будут внесены поправки в законодательство, чтобы объединить эти аппараты и позволить предпринимателям пользоваться только одним, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Сейчас мелкие предприниматели, магазинчики имеют несколько аппаратов: POS-терминалы, контрольно-кассовые машины. Мы работаем с банками второго уровня, все желающие банки уже готовы сотрудничать, мы будем в пилотном режиме тестировать современность POS-терминалов с контрольно-кассовыми машинами, чтобы чеки признавались при расчете с POS-терминалов. Эту работу мы начнем в начале 2022 года», - сказал Жамаубаев.

По итогам пилотного проекта, к концу 2022 года, Минфин планирует внести соответствующие поправки в законодательство. В итоге предприниматели вместо 3-4 терминалов смогут использовать только один.