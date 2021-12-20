Полностью запустить национальную платежную систему Нацбанк планирует в середине 2022 года

В середине 2022 года Национальный банк планирует полноценно запустить в Казахстане национальную платежную систему. Как сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, система позволит снизить банковские комиссии при мгновенных платежах и проводить финансовые операции в любое время суток.

«В соответствии с поручением главы государства национальным банком проводится работа по построению национальной платежной системы, совместно с участниками финансового рынка. Основными компонентами национальной платежной системы будет являться межбанковская система платежных карточек и система мгновенных платежей. В ноябре текущего года в пилотном режиме обе системы мы запустили», - сказал Шолпанкулов.

Среди преимуществ национальной платежной системы он отметил ожидаемое снижение банковской комиссии при использовании мгновенных платежей с 2,5% до 1%. По его данным, в настоящее время к этой системе уже подключено четыре участника финансового рынка, в ближайшее время ожидается подключение еще семи банков. Кроме того, нацсистема обеспечит защиту внутреннего рынка и исключит внешние угрозы и риски для функционирования финансовой системы, к примеру, запуска межбанковской системы платежных карточек.

«Ожидается, что все внутристрановые транзакции по платежным карточкам будут переведены в национальную инфраструктуру. Также значительно ускоряются расчеты между участниками и применение новых инновационных решений. Для населения открывается широкая возможность проводить платежи вне зависимости от месторасположения, времени суток и вне зависимости от обслуживающего банка», - отметил зампред Нацбанка.

Полномасштабный запуск национальной платежной системы, по его словам, планируется в середине 2022 года.