Кульгинов доложил Токаеву о развитии столицы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова. Глава города отчитался о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за 11 месяцев текущего года, сообщает Акорда.

Подробную информацию о развитии столицы пресс-служба президента не опубликовала. При этом сообщается, что Кульгинов также доложил реализуемых мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации.

«Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению системных вопросов в сфере теплоснабжения, инфраструктуры, строительства социального жилья и объектов, а также обеспечению условий для развития малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест», - говорится на сайте Акорды.