Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает Акорда.

Документом заменяется использование минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя на месячный расчетный показатель. Это коснется определения стандартного вычета по индивидуальному подоходному налогу и минимальной облагаемой базы по социальному налогу.

С 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями (налога на Google), предоставляющими товары и услуги в Казахстане.

Также вводится контроль мобильных платежей предпринимателей. Определено понятие «мобильные платежи», узаконено применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей. Предприниматели обязаны использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса (разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские), а банки – передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения.

Поправками также вводится паспорт налогоплательщика, который предусматривает собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде и другие нормы.

Более подробно Vласть писала ранее.