Ратификацию договора о военном сотрудничестве Казахстана и России одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве». Как пояснил заместитель министра обороны Дарын Туяков, документ необходим, так как ранее действующий устарел.

«Договор подписан для актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора 1994 года устарели с учетом реалий современности, а также реализованы. Ратификация договора позволит осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как совместное планирование, применение войск, сил в интересах обеспечения безопасности государства, совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций культуры и спорта, а также другие направления военного сотрудничества», - отметил Туяков.

В частности, сотрудничество будет осуществляться в таких формах, как консультации, обмен цифровыми данными, совместное использование инфраструктурных объектов. Он напомнил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана и партнером в таких международных организациях, как Организация договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и СНГ. Всего между двумя государствами ратифицировано более 40 договоров.