Парламент закрепил новый статус уполномоченного по правам человека в Казахстане

Мажилис согласился с поправками, которые внесли сенаторы в проект закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Таким образом, документ считается принятым.

«Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, рассмотрев изменения, внесенные сенатом парламента в проект закона, отмечает, что данные изменения направлены на уточнение норм законопроекта и не меняют его концепцию. Поправки касаются гарантии деятельности уполномоченного по правам человека при производстве в отношении него дел об административном правонарушении, а также вопросов подготовки докладов. Комитет предлагает согласиться с внесенными изменениями», - сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Дмитрий Колода.

В целом законом закрепляются гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека.

Ранее сенат внес в документ поправки, направленные на обеспечение единообразного подхода при закреплении в законопроекте гарантий неприкосновенности, предоставленных уполномоченному по правам человека.