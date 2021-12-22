Рейсы выполнять будет SCAT
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Казахстан в конце декабря возобновляет полеты во Вьетнам
Фото Искандера Салиходжаева

Казахстан в конце декабря возобновляет полеты во Вьетнам, сообщил комитет гражданской авиации МИИР.

«С 30 декабря авиакомпания SCAT планирует возобновить рейсы по маршруту Алматы – Фукуок с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушном судне типа Б-757. Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря», - сообщили в КГА.

Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений МВК. Все рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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