Казахстан в конце декабря возобновляет полеты во Вьетнам,
сообщил комитет гражданской авиации МИИР.
«С 30 декабря авиакомпания SCAT планирует возобновить рейсы по маршруту Алматы – Фукуок с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушном судне типа Б-757. Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря», - сообщили в КГА.
Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений МВК. Все рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.