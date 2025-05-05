В Алматы наружное освещение появится на 339 ранее не освещенных участках – акимат

В Алматы на 339 ранее не освещенных участках появятся 109,2 км новых линий. Как следует из отчета акима города Ерболата Досаева главе государства за апрель, уже начато строительство 16 км новых линий на 84 неосвещенных участках.

Вместе с тем на семи магистральных улицах города модернизировано 19,6 км линий освещения с установкой 400 новых светильников и заменой 1,1 тыс. существующих светильников с увеличением их мощностей в два раза.

«Для повышения качества регулирования наружного освещения заменено 320 шкафов управления наружным освещением из 1 100 ШУНО, требующих модернизации. В 2025 году планируется обновить 70% таких шкафов. Это позволит значительно улучшить надежность и оперативность регулирования осветительных систем в городе», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, с начала года декоративно-архитектурное освещение установлено на двух здания на площади Республики и на Военно-историческом музее Вооруженных сил.

31 марта сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед ним ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов. Чуть ранее, 28 марта, президент принял в Акорде Досаева и поручил ему до конца года обеспечить 100%-ную освещенность города.

Отметим, что еще в 2022 году Токаев говорил, что из-за некачественного освещения или его отсутствия в общественных местах в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Он поручал акимату до 2025 года обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением.

В декабре прошлого года в акимате на запрос «Власти» сообщали, что в Алматы все районы охвачены наружным освещением на 85%, достичь 100% освещенности города планируется к концу 2025 года.

Сейчас акимат Алматы сообщил, что «к концу текущего года планируется приблизить этот показатель к 100%».