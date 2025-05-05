В Алматы за два года не высадили более 70 тыс. деревьев – прокуратура

В некоторых случаях посадка не проводилась годами
Специализированной природоохранной прокуратурой Алматы выявлено повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев.
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