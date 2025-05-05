В некоторых случаях посадка не проводилась годами
В Алматы за два года не высадили более 70 тыс. деревьев – прокуратура
фото Жанары Каримовой

Специализированной природоохранной прокуратурой Алматы выявлено повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, за 2023–2024 годы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, также установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений.

«Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. По ряду объектов посадка не проводилась годами», - отметили в прокуратуре.

В суд было подано 64 иска, 55 из них уже удовлетворены. Также внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона.

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