Очередной раунд переговоров по Сирии в столице состоится в первой половине 2022 года

В столице Казахстана завершилась 17-я международная встреча по Сирии в Астанинском формате. И страны-гаранты – Россия, Иран и Турция – вновь заявили о приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осудили рост террористической активности в стране и пообещали продолжать борьбу с ней во всех формах и проявлениях.

«(Страны-гаранты – V) подтвердили необходимость дальнейшего сотрудничества в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, “Хейат Тахрир Аш-Шам”/”Джабхат Ан-Нусра” и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с “Аль-Каидой” или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки “Хейат Тахрир Аш-Шам” и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации (ИЗД) и за ее пределами», - озвучил совместное заявление директор департамента Ближнего Востока и стран Африки МИД РК Онталап Оналбаев.

Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для улучшения гуманитарной ситуации в ней и вокруг нее. Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, а также выразили «серьезную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата». Страны-гаранты также осудили военные нападения Израиля в Сирии, которые «нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе», и призвали их прекратить, подчеркнув, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан.

«Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Подчеркнули важную роль Конституционного комитета в Женеве, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», - добавил Оналбаев.

Вместе с тем Россия, Турция и Иран считают, что необходимо в «скорейшем времени» провести седьмое заседание Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета, а также договорились провести 18-ю встречу по Сирии в столице Казахстана в первой половине 2022 года и следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Иране, как только позволят условия.