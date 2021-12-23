Пакет законодательных поправок по ответственному обращению с животными принял парламент

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «Об ответственном обращении с животными» и в двух чтениях – сопутствующие ему поправки. Таким образом, государство официально закрепило новые штрафы за нарушение законодательства в этой сфере, закрытие контактных зоопарков и дельфинариев, а также обязательное чипирование и учет домашних животных.

«Проектом закона вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды. Устанавливаются обязанности владельцев животных по содержанию, учету, перевозке, разведению и их умерщвлению. Проектом закона вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально-уязвимым слоям населениям, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

Кроме того, вводится норма, по которой вакцинация и стерилизация бродячих домашних животных проводится за счет средств государственного бюджета. А местные исполнительные органы наделяются правом софинсирования частных приютов для животных.

«Согласно проекту закона умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения», - уточнил министр.

Вместе с тем использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта будет только в соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта. Как отметил глава Минэкологии, учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных. Однако эта норма будет отлагательной, чтобы предприниматели могли реорганизовать свой бизнес. В частности, контактные зоопарки будут закрыты с 2025 года, а дельфинарии – с 2029 года.

Также вводится институт общественного контроля из числа граждан и общественных организаций в порядке, определенном уполномоченным органом.

Проектом закона «О внесении изменений дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», который депутаты одобрили в двух чтениях, вводятся дополнения в Уголовный кодекс. Статья 316 разделена на три части: за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного, санкции остаются теми же – штраф 120 МРП и 30 суток ареста; за жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного, – штраф увеличен до 200 МРП и 50 дней ограничения свободы. Если то и другое деяние было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных, предусматривается штраф 1000 МРП и ограничение свободы до одного года. В то же время из этой статьи исключен признак жесткого обращения с животными «из хулиганских побуждений».

В законе «О местном государственном управлении и самоуправлении» расширена компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы по утверждению правил выгула, отлова, временного содержания и умерщвления животных. В законе «О ветеринарии» расширена компетенция местных исполнительных органов, в части организации регулирования численности бродячих животных. В проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными» предусматривается введение нового состава правонарушения – статья 407-1 КоАП, за жестокое обращение с животными, которая влечет штраф на физических лиц 5 МРП, на должностных лиц – 10 МРП. За повторное нарушение предусматривается штраф для физических лиц 20 МРП, для должностных – 40 МРП. Еще одна статья 407-2 КоАП – нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к отлову, временному содержанию и умерщвлению животных, учету домашних животных, содержанию животных в приютах для животных, зоогостиницах, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, содержанию и выгулу домашних животных и перевозке животных. Эти нарушения влекут штраф на физлица в размере 10 МРП, на должностных лиц – 20 МРП, на юридических лиц – 30 МРП. За повторное нарушение налагается штраф на физлица 20 МРП, на должностных лиц – 30 МРП, на юридических – 40 МРП.