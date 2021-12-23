В Алматы циркулирует вариант «дельта плюс»

О том, что в городе сейчас циркулируют два варианта коронавирусной инфекции, сообщил в ходе брифинга в четверг главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

По его словам, было замечено, что в последние два месяца изменилась симптоматика заболевания: «В сентябре-октябре преобладал диарейный синдром, а в ноябре-декабре клиника поменялась, на авансцену вышли нейротоксичные симптомы: высокая температура, были ситуации, когда прямо из приемного покоя попадали в реанимацию, вплоть до комы было, помутнение сознания, симптомы, которые говорят о поражении головного мозга».

Предположения о том, что в городе помимо дельты циркулирует еще один вариант, подтвердились: буквально сегодня, в четверг были получены данные секвенирования. Из Алматы на тестирование отправили 84 пробы, часть из них была проверена и в 6 обнаружили вариант дельта плюс. «Мы выявили только циркуляцию, а количественное определение будет позже», — отметил Бекшин.

При этом официально в стране и в Алматы не подтверждено наличие омикрона, который сейчас активно распространяется по миру.

По данным чиновников, на сегодня коллективный иммунитет в городе Алматы составляет 58, 4%, задача достигнуть 80 %.