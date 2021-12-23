А к 2030 году Казахстан будет добывать 104,2 млн тонн нефти
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Минэнерго обещает создавать резервные запасы ГСМ, чтобы не допускать дефицита
ФОТО SPUTNIK / ВЛАДИСЛАВ ВОДНЕВ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Магзума Мирзагалиева, который отчитался о развитии энергетической отрасли страны, сообщает Акорда.

По планам Минэнерго, к 2030 году объемы добычи нефти увеличатся до 104,2 млн тонн за счет реализации проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Каламкас-море и Хазар.

Говоря о ситуации на рынке нефтепродуктов и мерах по недопущению дефицита ГСМ в дальнейшем, Мирзагалиев заверил, что сроки ремонтных работ на НПЗ Казахстана будут сокращены и создаваться резервный запас нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн.

Наряду с этим министр доложил о проектах по газификации страны. По его словам, на сегодняшний день доступ к газу есть у более 10,3 млн человек, уровень газификации составил 55 %. К 2030 году этот показатель планируется довести до 65 % за счет газификации северных и восточных регионов, а также строительства дополнительных ниток газопроводов «Бейнеу – Бозой – Шымкент», «Бейнеу – Жанаозен» и «Бухара – Урал», которые покроют растущие потребности в природном газе.

Также Мирзагалиев сообщил о планах по реализации до 2030 года 157 инвестпроектов на общую сумму около 30 трлн тенге в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ.

Токаев по итогам встречи указал на приоритетность развития нефтегазохимической отрасли и дал министру энергетики ряд поручений.

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