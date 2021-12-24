Президент «Радио Свобода» Джейми Флай назвал это криминализацией честной журналистики
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Власти Беларуси признали «Радио Свобода» в стране экстремистским формированием
фото svoboda.org

Министерство внутренних дел Беларуси 23 декабря признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радио Свабода». Об этом сообщается в Telegram-канале МВД страны.

В свою очередь президент «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Джейми Флай осудил «кампанию белорусского правительства по криминализации честной журналистики и лишению белорусского народа его правды».

«Мы снова категорически отвергаем этот абсурдный, навязываемый режимом ярлык. Радыё Свабода не является “экстремистской организацией”. Олег Груздилович и Андрей Кузнечик – заложники этого незаконного режима, а не преступники. Сообщение с фактами не является “ экстремистской” деятельностью, и журналистика не является преступлением», - сказал Флай.

В прошлом году МИД Беларуси отозвал аккредитацию у всех журналистов «Радио Свобода», а также у десятков других представителей зарубежных СМИ. В июле этого года сотрудники службы безопасности прибыли в минский офис «Радио Свобода», взломали двери, конфисковали оборудование. Обыскам подверглись также журналисты Олег Груздилович , Алесь Дащинский и Ина Студзинская. Их задержали и арестовали на 10 суток без предъявления обвинений. Правозащитники признали их политическими заключенными.

В ноябре был задержан фриланс-журналист «Радио Свобода» Андрей Кузнечик, в его квартире был произведен обыск, конфисковано оборудование и другие вещи. Заводский районный суд Минска признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 10 суток.

Олег Груздилович был задержан 23 декабря в Минске в своей квартире людьми в масках. По версии следствия, журналист обвиняется в организации массовых беспорядков. А Андрей Кузнечик уже почти месяц находится за решеткой, против него возбуждено уголовное дело.

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