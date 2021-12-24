Минздрав опроверг информацию о появлении «Омикрона» в Западно-Казахстанской области

В министерстве здравоохранения и управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области опровергли информацию о появлении в регионе нового варианта коронавирусной инфекции «Омикрон». Ранее об этом сообщили СМИ.

«Нет, не выявлен. Сейчас разбираемся, журналист допустил ошибку, располагая официальным докладом ДСЭК», - сообщили Vласти в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Здесь также предоставили доклад выступления представителей комитета санитарно-эпидемиологического контроля на брифинге, по которому спикер заявила, что «в области случаев “Омикрон” на сегодняшний день не зарегистрировано». Однако в связи с выявлением его в мире и учитывая важность своевременного выявления новых вариантов SARS-COV-2 в системе эпидемиологического надзора, для секвенирования штамма «Омикрон» в Национальный центр экспертизы в столицу отправлены пробы положительных результатов от больных коронавирусом, «но результаты еще в работе».

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова также сообщила Vласти, что на сегодняшний день в Казахстане штамм «Омикрон» не выявлен.