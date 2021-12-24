В выходные на большей части Казахстана ожидаются осадки и похолодание

По данным синоптиков, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в северных регионах в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель.

На западе республики прогнозируется повышение температуры ночью до -3-13°С, днем -13+3°С, на северо-западе ночью морозы ослабнут до -7-23°С, днем до -2-11°С, на севере температура воздуха ночью -20-33°С, днем повысится до -5-15°С. В центре и на востоке, северо-востоке ночью температура воздуха понизится до -10-25°С, днем до -5-20°С, на юге ночью до -3-20°С, днем до -10+3°С, на юго-востоке страны ночью до 0-8°С, днем до 0-10°С.