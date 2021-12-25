Прирост сохраняется на прежнем уровне
  • 333
Столица остается лидером по приросту новых случаев коронавируса
Фото Данияра Мусирова

В Казахстане, по данным межведомственной комиссии, за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – немногим меньше, чем днем ранее.

В столице выявлено 83 случая, в Карагандинской области – 59, в Акмолинской области – 49, в Северо-Казахстанской области – 46, в Павлодарской области – 45, в Алматы – 44, в Костанайской области – 42, в Восточно-Казахстанской области – 21, в Атырауской области – 12, в Западно-Казахстанской области – 11, в Кызылординской области – 8, в Алматинской области – 7, в Шымкенте и Жамбылской области – по 4, в Мангистауской области – 3, в Актюбинской и Туркестанской областях – по 2.

Всего в стране подтверждено 985 458 случаев КВИ.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения
Новости
Полностью запустить национальную платежную систему Нацбанк планирует в середине 2022 года
Новости
Минздрав прогнозирует в январе в Казахстане до 3 тыс. случаев COVID-19 в сутки
Новости
Сервис цифровых документов внедрен во всех аэропортах Казахстана
Новости
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
Новости
Число заражений «Омикроном» растет гораздо быстрее, чем «Дельтой», констатируют в ВОЗ