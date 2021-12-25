Столица остается лидером по приросту новых случаев коронавируса

В столице выявлено 83 случая, в Карагандинской области – 59, в Акмолинской области – 49, в Северо-Казахстанской области – 46, в Павлодарской области – 45, в Алматы – 44, в Костанайской области – 42, в Восточно-Казахстанской области – 21, в Атырауской области – 12, в Западно-Казахстанской области – 11, в Кызылординской области – 8, в Алматинской области – 7, в Шымкенте и Жамбылской области – по 4, в Мангистауской области – 3, в Актюбинской и Туркестанской областях – по 2.

Всего в стране подтверждено 985 458 случаев КВИ.