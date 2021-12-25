13 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

На 23 декабря в Казахстане зарегистрировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 104 человека выздоровело. Всего зарегистрировано 83 951 случай пневмонии, летальных случаев – 5 207, выздоровели 76 390 человек.

От коронавирусной инфекции на 23 декабря скончались 9 человек, а всего – 12 969.

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), из них в стационарах – 2 776 человек, на амбулаторном уровне – 15 433. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 248 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппаратах ИВЛ – 56 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 1 069 409.