В следующем году ведомство разработает закон о профессиональных квалификациях
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Безработица в Казахстане в этом году составила 4,9% – Минтруда
фото Данияра Мусирова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова, который отчитался об итогах работы ведомства за 2021 год, а также о реализации поручений в рамках послания, сообщает Акорда.

Министр напомнил, что с 2022 года минимальная заработная плата повысится до 60 тыс. тенге, увеличится зарплата еще 591 тыс. гражданских служащих. А безработица на сегодняшний день, по словам Шапкенова, составляет 4,9%.

Также министр рассказал о работе цифровизации центров занятости. 33% граждан, желающих трудоустроиться, пользуются онлайн-услугами, 26 тыс пособий были назначены в электронном виде. Адресную социальную помощь в этом году получили 988,8 тыс. человек.

Наряду с этим он доложили о четырех приоритетных направлениях работы профильного ведомства на предстоящий период. Это разработка Социального кодекса, проекта закона о профессиональных квалификациях и проекта концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, модернизация пенсионной системы.

«Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по этим направлениям на постоянной основе», - сообщила пресс-служба президента.

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