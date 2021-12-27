МИИР ожидает в ближайшее время получить отчет о расследовании крушения самолета Bek Air в Алматы

В ведомстве напомнили, что комиссия по факту крушения самолета была создана ровно два года назад - 27 декабря 2019 года, после крушения воздушного судна Fokker 100 авиакомпании Bek Air с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. В расследовании авиакатастрофы принимали участие уполномоченные представители от Бюро по безопасности Королевства Нидерланды и Межгосударственный авиационный комитет, уполномоченный представитель подразделения по расследованию авиационных происшествий Королевства Великобритании, а также их советники (специалисты владельца сертификата воздушного судна типа Fokker-100 – «Fokker Services B.V» (Королевства Нидерланды) и завода-изготовителя «Rolls Royse» «Королевства Великобритании»).

«Немаловажным фактором задержки расследования для установления причины авиационного происшествия стали связанные с пандемией Covid-19 локдауны, которые в значительной степени повлияли на работу управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, а также иностранных коллег, принимавших участие. Бюро по безопасности Королевства Нидерланды в октябре 2021 года представило результаты исследования элементов несущих поверхностей воздушного судна, которые были демонтированы Комиссией и направлены к ним. В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, все необходимые материалы и результаты исследований комиссией собраны, получены заключения от всех заинтересованных государств-участников, составлен и согласован проект окончательного отчёта», - сообщили в МИИР.

Проект отчета по расследованию уже отправлен на согласование государствам, принимавших участие в расследовании. Это займет 60 календарных дней. Министерство рассчитывает «в ближайшее время получить результаты согласования», после чего они будут опубликованы на сайте ведомства.

Напомним, утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алматы в столицу, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Тогда в катастрофе погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы. После крушения самолета Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификатов эксплуатанта и летной годности и совместно с главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании. По ее итогам были выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. Так, выяснилось, что авиакомпания не имела действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей – Rolls Royce, и не владела сведениями о состоянии двигателей воздушных судов. Также проверка показала, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов. Результаты проверки были направлены в авиакомпанию. После получения письма авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна была предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Сообщалось, что если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности судов авиакомпании будут отозваны. В связи с неисполнением АО «Бек Эйр» предписаний об устранении нарушений в апреле 2020 года сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван, также были отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker.