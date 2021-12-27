Токаев подписал поправки о разграничении полномочий между правоохранительными органами, прокуратурой и судом

Новые поправки наделяют прокуроров правом самостоятельно составлять обвинительный акт, который будет содержать прокурорскую квалификацию деяния на основе ответственной и независимой оценки всех собранных доказательств. Новые нормы будут вводиться поэтапно: с 2022 года – по ряду особо тяжких преступлений, с 2023 года – по коррупционным, с 2024 года – по всем остальным категориям дел предварительного следствия. В свою очередь следователь будет завершать расследование составлением отчета о завершении расследования с краткими выводами об итогах следствия без оценки доказательства. Окончательным документом, подводящим итог всему расследованию, станет развернутый обвинительный акт прокурора, в котором будет содержаться анализ и оценка собранным доказательствам с решением вопроса о направлении уголовного дела в суд.

Что касается дознания и ускоренного расследования, они будут завершаться составлением протокола. Кроме того, по уголовным максимально упрощается процедура расследования по аналогии с делами об административных правонарушениях. Основные процессуальные решения и действия будут отражаться сразу в одном протоколе. А количество основных процессуальных документов по уголовным проступкам сокращается в два раза – вместо 20 решений будет 10. Для оперативности проведения следственных действий предусмотрена возможность допроса лица в качестве подозреваемого до получения согласия прокурора на признание его подозреваемым.