Минздрав договорился о поставках «Спутник Лайт» в Казахстан

Казахстан договорился с производителями вакцины «Спутник Лайт» о поставках 1 млн доз до конца I квартала 2022 года, сообщила журналистам в кулуарах правительства во вторник председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками (вакцин – V). “Спутник Лайт” предварительно переговоры проведены. Порядка 1 млн доз будет поставлено в первом квартале 2022 года. (…) Есть договоренность о поставке первых 150 тыс. доз в конце декабря – начале января», - сообщил Есмагамбетова.

Как отметил в ходе заседания правительства и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, с декабря по I квартал 2022 года планируется поставка 5 млн доз вакцины.

На текущий момент ревакцинации подлежат 9,2 млн человек, из которых более 400 тыс. человек уже ревакцинированы.