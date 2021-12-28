Около 20 человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Алматы

В Медеуском районе Алматы, на пересечении улиц Татибекова и Серпер, произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщает Sputnik Казахстан. Пострадали около 20 человек.

Автобус № 4 стоял на остановке, когда автобус № 203, проехав улицу Серпер, хотел объехать его. Однако слева двигался автомобиль, и водитель 203-го маршрута, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль вправо и на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус. По словам водителя маршрута № 4, из-за столкновения заклинило переднюю дверь, пришлось выбить стекло и вытащить несколько человек. Затем открыли заднюю дверь и помогли пострадавшим выбраться из автобуса.

По предварительным данным, пострадали около 20 человек из обоих автобусов. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и дознаватели для выяснения всех обстоятельств ДТП.