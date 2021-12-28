Казахстан планирует импортировать до 1 000 мегаватт электроэнергии из России в 2022 году – Минэнерго

В ближайшие пять лет Казахстан будет зависеть от импорта электроэнергии, только в 2022 году импорт из России составит от 500 до 1 000 мегаватт. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«В отношении (экспорта электроэнергии из России – V), планируем ли. Да, планируем, потому что нам это необходимо. Мы уже соответствующие переговоры с партнерами из Российской Федерации проводим», - сказал Мирзагалиев.

Объемы, по его словам, будут варьироваться от времени суток, но Минэнерго полагает, что это будет на уровне 500-1000 мегаватт. Что касается цены, то по ней переговоры еще продолжаются.

«В отношении того, как долго это будет продолжаться, – в том энергобалансе, который мы подготовили, мы видим, что необходимость импорта у нас будет сохраняться на протяжении последующих трех-четырех, может, пяти лет», - отметил министр.

Он объяснил это тем, что строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет, поэтому все это время Казахстан будет вынужден импортировать электроэнергию.