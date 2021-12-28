Токаев прибыл в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав государств СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, он примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», - написал Уали в Facebook.

Накануне в Санкт-Петербург прибыл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Напомним, что его вместе с Токаевым пригласил президент России Владимир Путин.