Токаев прибыл в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав государств СНГ

Они обсудят итоги совместной работы в рамках Содружества и перспективы развития
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, он примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
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