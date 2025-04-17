Казахстанский бизнес получит преференциальный доступ на рынок Узбекистана

В четверг сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций». Документ предусматривает формирование зоны свободной торговли услугами стран СНГ, а также гарантирует казахстанскому бизнесу преференциальный доступ на рынок услуг Узбекистана, который не является членом ВТО и ЕАЭС.

«Соглашение создает благоприятные условия для расширения торговли услугами и инвестирования на пространстве СНГ», - сказала вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

Она напомнила, что условия торговли услугами Казахстана с Россией, Кыргызстаном, Арменией и Беларусью урегулированы в рамках Евразийского экономического союза. Торговля услугами с Таджикистаном осуществляется на условиях, предусмотренных их обязательствами в рамках ВТО.

«Данное соглашение гарантирует казахстанскому бизнесу преференциальный доступ на рынок услуг Узбекистана, который не является членом ВТО и ЕАЭС. Соглашение позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество со странами СНГ и нарастить объем взаимных инвестиций», - объяснила вице-министр.

В заключении профильного комитета сената уточняется, что соглашение позволит открыть доступ для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнеров, даст возможность для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций и защиты взаимных инвестиций. В итоге будут правовые гарантии для инвесторов, включая защиту от экспроприации, и гарантии свободного перевода капитала.

По информации профильного министерства, торговля услугами Казахстана со странами СНГ за 2024 год составила $4,3 млрд. При этом казахстанские поставщики экспортировали услуги на рынки партнеров на сумму $2,2 млрд, а страны СНГ в Казахстан – на сумму $2,1 млрд. Объем инвестиций в экономику Казахстана из стран СНГ за 2024 год составил $4 млрд, а объем казахстанских инвестиций в страны СНГ - $600 млн.