Соглашение подписано с оговоркой, касающееся банковской, налоговой и коммерческой тайны
Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в задержании и выдаче коррупционеров

В среду мажилис принял законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции», которое предусматривает расширение сотрудничества в сфере коррупционных преступлений.

Соглашение было подписано 14 октября 2022 года между Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, Россией, Беларусью, Таджикистаном и Узбекистаном.

Оно предусматривает расширение сотрудничества в оказании содействия по делам о коррупционных преступлениях, проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий, а также в задержании и выдаче лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме этого, важной частью соглашения станет взаимодействие в осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции.

В рамках соглашения также есть возможность создания специальных информационных систем.

Следует отметить, что закон был принят с оговоркой.

«У каждой республики СНГ есть свои интересы, и мы отстаиваем интересы прежде всего своих граждан. Здесь вопрос касается банковской, коммерческой и налоговой тайны. Соответственно, мы в ущерб своим гражданам, в ущерб стране не можем предоставлять (информацию - В.) <…> При вопросах, не касающихся наших интересов, сведения будут передаваться согласно законодательству», – заявил первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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