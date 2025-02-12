Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в задержании и выдаче коррупционеров

Соглашение подписано с оговоркой, касающееся банковской, налоговой и коммерческой тайны
В среду мажилис принял законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции», которое предусматривает расширение сотрудничества в сфере коррупционных преступлений.
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