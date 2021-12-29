Почти 400 случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 986 946 случаев.

За сутки в столице выявлено 68 случаев, в Карагандинской области – 56, в Алматы – 52, в Павлодарской области – 38, в Акмолинской области – 36, в Северо-Казахстанской области – 31, в Восточно-Казахстанской области – 27, в Костанайской области – 26, в Шымкенте – 14, в Алматинской области – 14, в Атырауской области – 10, в Западно-Казахстанской области – 9, в Мангистауской области – 5, в Жамбылской области – 4, в Туркестанской области – 2, в Кызылординской области – 1.

Ни одного случая не зарегистрировано в Актюбинской области.