Глава Минюста объяснил отказ партии El Tiregi в регистрации

Министр юстиции Марат Бекетаев считает, что лидер партии El Tiregi Нуржан Альтаев пытается создать образ жертвы, заявляя о незаконном отказе регистрации его партии. Как заявил глава ведомства в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, у инициативной группы не все в порядке с документами, и они даже не пытаются устранить нарушения, а сам Альтаев периодически является должником по алиментам.

«Уже 16 раз они (El Tiregi – V) вносили пакет документов, и 16 раз мы вынуждены были отказывать, потому что те нарушения, которые мы выявили и им сказали, они не устраняются. Надо задуматься: зачем это делается? Наверно, и здесь видна попытка создать какую-то иллюзию, создать образ жертвы, которым постоянно всегда отказывают. Поэтому я вынужден здесь объяснить, почему мы отказываем. Потому что ничего не меняется. Те же самые нарушения из пакета в пакет переносятся», - заявил Бекетаев.

Кроме того, он сообщил, что Альтаев приходил на личные прием к Бекетаеву и «жаловался», а министр ему «по-человечески посоветовал навести порядок в своих собственных документах».

«Я здесь не буду давать оценку его действиям, я просто назову некоторые факты. Нуржан Альтаев несколько раз являлся должником по выплате алиментов. Несколько раз он платил алименты только потому, что ему об этом напоминал частный судебный исполнитель. И последний раз это произошло летом – около 2 млн тенге он оплатил. При этом из-за того, что это было выплачено с опозданием, он также выплатил административные штрафы. На этом я остановлюсь», - сказал глава Минюста.

Вместе с тем Бекетаев отказался озвучить, какому количеству политических партий министерство юстиции отказало в регистрации, так как «партии или инициативные группы эту информацию должны озвучивать самостоятельно», а Минюст этого делать не имеет право, чтобы не навредить репутации тому или иному юридическому лицу.