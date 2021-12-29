Спецкомиссия МОН проверит все детсады в Казахстане и работу их сотрудников

Специальная комиссия министерства образования и науки проверит все детсады страны на соответствие стандартам качества, а также работу их сотрудников, сообщает Sputnik Казахстан . В состав комиссии войдут представители департаментa по обеспечению качества в сфере образования, эксперты, методисты и общественники.

Глава комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова назвала недопустимыми случаи, которые произошли в двух дошкольных организациях Алматы, отметив, что в детских садах должно быть безопасно на 100%. Однако детские сады находятся в подчинении акиматов, при этом в подавляющем большинстве случаи нарушения фиксируются в частных детсадах. В Минобразования неоднократно отмечали, что работу дошкольных организаций необходимо взять на особый контроль.

«Безопасность необходимо обеспечить вне зависимости от формы собственности и подчиненности. К сожалению, до сентября этого года механизмов госконтроля за деятельностью дошкольных организаций вообще не было», - призналась она.

Кобенова пояснила, что детсады освобождены от лицензирования, открываются посредством уведомления и ранее были освобождены от госконтроля и аттестации. И только в этом году МОН удалось законодательно ввести институт государственной проверки всех детских садов.

«Первые результаты уже показали необходимость таких проверок. Поэтому мы и ввели этот инструмент контроля», - сказала она.

Из проверенных детских садов почти 80% не прошли госаттестацию, так как не соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.

Кобенова сообщила, что МОН усилит требования к размещению госзаказа в частных садах, к квалификации воспитателей и вопросам безопасности, а также введет требование о независимой проверке квалификации тех, кто впервые приступает к педагогической работе в школах и детских садах.

«Помещения для каждой группы должны быть обеспечены видеокамерами. Вопрос подбора кадров, которые будут работать с детьми, также крайне важен», - сказала она.

Ранее сообщалось, что воспитательница одного из детсадов бьет детей, инцидент попал на камеру видеонаблюдения и получил резонанс. Женщина была уволена, после чего совершила суицид. Другой инцидент также произошел в Алматы: на видео, которое попало в соцсети, несколько детей наносят удары ребенку. По результатам служебной проверки несколько сотрудников детского сада были уволены.