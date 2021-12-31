Морозы ослабнут по всей стране
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Казахстан ждет потепление
Фото Жанары Каримовой

В первые дни 2022 года в Казахстане потеплеет, прогнозируют синоптики.

Циклон из районов Белого моря вызовет осадки на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории республики. Лишь в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков, сообщает Казгидромет.

В западных и южных регионах Казахстана ожидается гололед, в северных и центральных – метель.

В целом по республике ожидается повышение температуры воздуха. Третьего января в северной половине страны температура воздуха составит ночью 10…18, днем 3-8 мороза, в южной половине - ночью 0-5 тепла, местами 0….10 мороза, днем 3…13 тепла.

В Шымкенте 1 января возможны осадки, до 8 тепла, 2 января – до 12 градусов.

В Алматы в первые дни нового года осадков не будет, до +5 градусов.

В столице синоптики прогнозируют также погоду без осадков, дневная температура 1 января составит 14-16 мороза, 2 января – 8-10 ниже нуля.

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