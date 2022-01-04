12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

На 2 января в Казахстане зарегистрировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 6 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 84 233 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 223, выздоровели 77 096 человек.

От коронавирусной инфекции на 2 января скончались 8 человек, а всего – 13 033.

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (14 717 КВИ+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах – 2 153, на амбулаторном уровне – 14 478. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 46 пациентов.