В больницах остается 2,2 тыс. человек с коронавирусом
  • 126
12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
Фото из архива Vласти

На 2 января в Казахстане зарегистрировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 6 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 84 233 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 223, выздоровели 77 096 человек.

От коронавирусной инфекции на 2 января скончались 8 человек, а всего – 13 033.

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (14 717 КВИ+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах – 2 153, на амбулаторном уровне – 14 478. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 46 пациентов.

Свежее из этой рубрики
Лидеры незарегистрированных партий выступили в поддержку протестующих в Мангистау
Новости
Столичная полиция задержала трех человек, собравшихся выразить солидарность с протестующими в Жанаозене
Новости
Правительство намерено урегулировать цены на газ после начала протестов в Мангистауской области
Просматриваемые
Новости
​В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет
Новости
Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию
Новости
В Алматы и Атырау задержаны протестующие
Новости
В Актау вслед за Жанаозенем протестующие перекрывали дорогу
Новости
Алматы вновь обошел столицу по числу новых случаев коронавируса за сутки
Новости
Глава Минюста объяснил отказ партии El Tiregi в регистрации