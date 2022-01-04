Он связывает нападение со своей журналистской деятельностью
  • 82
В Сарыагаше стреляли в сына журналиста Амангельды Батырбекова
Амангельды Батырбеков, фото со страницы в Facebook

В Сарыагаше поздно вечером в понедельник совершено нападение на семью известного журналиста Амангельды Батырбекова, у его сына – пулевое ранение, сообщает радио Азаттык.

Как рассказал Батырбеков изданию, его сын получил ранения в спину и плечо и находится в реанимации.

Журналист связывает нападение со своей деятельностью – он выпускает газету «Сарыагаш инфо», которая известно своей критической позицией по отношению к местным властям.

По словам Батырбекова, в ноябре он анонсировал публикацию статьи о том, «что связывает» депутата областного маслихата, сотрудника управления прокуратуры Шымкента и заместителя антикоррупционного ведомства. Журналист рассказал, что на него после этого выходили некие люди, которые предлагали ему не публиковать эту статью, он отказался.

На Амангельды Батырбекова много раз подавали в суд чиновники и судьи в Туркестанской области, одно уголовное дело в отношении него расследуется сейчас. Ранее его дважды приговаривали к реальному сроку лишения свободы за клевету и дважды затем выпускали. Несмотря на это Батырбеков продолжает заниматься журналистикой.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Лидеры незарегистрированных партий выступили в поддержку протестующих в Мангистау
Новости
Столичная полиция задержала трех человек, собравшихся выразить солидарность с протестующими в Жанаозене
Новости
Правительство намерено урегулировать цены на газ после начала протестов в Мангистауской области
Просматриваемые
Новости
​В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет
Новости
Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию
Новости
В Алматы и Атырау задержаны протестующие
Новости
В Актау вслед за Жанаозенем протестующие перекрывали дорогу
Новости
Алматы вновь обошел столицу по числу новых случаев коронавируса за сутки
Новости
Глава Минюста объяснил отказ партии El Tiregi в регистрации