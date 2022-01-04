В Сарыагаше стреляли в сына журналиста Амангельды Батырбекова

В Сарыагаше поздно вечером в понедельник совершено нападение на семью известного журналиста Амангельды Батырбекова, у его сына – пулевое ранение, сообщает радио Азаттык.

Как рассказал Батырбеков изданию, его сын получил ранения в спину и плечо и находится в реанимации.

Журналист связывает нападение со своей деятельностью – он выпускает газету «Сарыагаш инфо», которая известно своей критической позицией по отношению к местным властям.

По словам Батырбекова, в ноябре он анонсировал публикацию статьи о том, «что связывает» депутата областного маслихата, сотрудника управления прокуратуры Шымкента и заместителя антикоррупционного ведомства. Журналист рассказал, что на него после этого выходили некие люди, которые предлагали ему не публиковать эту статью, он отказался.

На Амангельды Батырбекова много раз подавали в суд чиновники и судьи в Туркестанской области, одно уголовное дело в отношении него расследуется сейчас. Ранее его дважды приговаривали к реальному сроку лишения свободы за клевету и дважды затем выпускали. Несмотря на это Батырбеков продолжает заниматься журналистикой.