Сайты КазТАГ и Orda.kz заблокированы на фоне освещения протестов

Сайты информационного агентства КазТАГ и информационного ресурса Orda.kz заблокированы на фоне происходящих в стране протестов против повышения цен на газ.

Как сообщила главный редактор Orda.kz Гульнар Бажкенова, сначала на сайте начались сбои, после чего «постепенно сайт вообще перестал загружаться».

«Проверили вход через VPN – работает, проверили знакомые в России – работает. Значит, блок», - написала она в Телеграм-канале.

Она отметила, что на сайте были только оперативные новости, «без купюр, в режиме профессиональной журналистики, никакого активизма, призывов».

Также о блокировке сайта сообщило информагентство КазТАГ. Министерство информации и общественного развития прислало в редакцию письмо, в котором обвинило СМИ в распространении ложной информации и потребовало удалить новость о применении силовых мер полицией к протестующим в Актау.

«Сайт КазТАГ оказался недоступен после отказа удалить статью о протестах по требованию мининформации. Несмотря на проблемы с доступом на сайт, КазТАГ продолжит освещать волнующие общественность события всеми доступными способами. МИА КазТАГ считает действия мининформации актом цензуры, которая официально запрещена в РК», - сообщили в информагентстве в своем Телеграм-канале.