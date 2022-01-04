Сотни человек вышли в Алматы в поддержку протестующих в Мангистау

Порядка двухсот человек собрались у ледового дворца «Алматы Арена» и парка первого президента в поддержку протестующих в Мангистауской области, сообщают корреспонденты Vласти.

Около сотни протестующих во главе с лидером Демпартии Жанболатом Мамаем собрались у ледового дворца, скандируя лозунги в поддержку протестующих в Мангистауской области. В район «Алматы Арены» подошла еще одна группа протестующих, но она отрезана от основной группы СОБРом и полицейскими автобусами. После попытки двух групп объединиться, начались задержания протестующих. К этому моменту задержано несколько десятков человек. Сейчас на месте остается до 40-50 участников акции, их оттеснили к зданию спорткомплекса. В районе заблокирован мобильный интернет и периодически пропадает связь.

Два десятка человек, среди которых участники движения Oyan, Qazaqstan, также собрались на акцию протеста в районе парка первого президента, позже к ним присоединилась группа из примерно сотни молодых людей. Все они направились шествием вниз по улице Мустафина, скандируя «Оян, Казакстан». Люди с балконов громко приветствуют протестующих, в районе шествия периодически пропадает интернет. Сначала полиция сопровождала шествие, но спустя некоторое время и тут начались задержания. К этому моменту также задержано не менее десятка человек, нескольким протестующих удалось убежать от полиции.

Всех задержанных участников шествия везут в Бостандыкское управление полиции, протестующих у парка не осталось. Среди задержанных - лидер Демпартии Жанболат Мамай.

По сообщениям корреспондентов Vласти, от «Алматы Арена» отъехал полный автозак, было слышно, как внутри него просят вызвать скорую помощь. Позже активистка Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева сообщила в Twitter, что троих сторонников движения и еще нескольких человек сильно избили при задержании.

Спустя час у ледового дворца вновь собрались протестующие. Они перекрыли движение по проспекту Момышулы.