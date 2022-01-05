К журналисту Махамбету Абжану домой пришли полицейские

К журналисту, автору Телеграм-канала Abzhannews Махамбету Абжану пришли домой полицейские. Как заявил он Vласти, в его квартире отключили свет и угрожают запустить газ, если он не откроет дверь.

«Примерно 20 минут назад ко мне (в квартиру – V) постучались люди, назвавшиеся полицейскими. Сказали, что на меня пожаловались соседи, что в квартире шумно. Я знаю, что соседи никогда не жалуются, у нас дом дружный. Говорят, что был вызов. Сказали, что если не открою дверь, запустят в квартиру газ. В доме отключили свет, под окном стоят патрульки, долбятся в дверь», - сообщил по телефону Vласти Абжан.

Сам журналист считает, что приход полицейских связан с тем, что он активно освещает протесты в Казахстане.