В Алматы и Мангистауской области введен комендантский час

В связи с введением чрезвычайного положения, в Алматы и Мангистауской области будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. Соответствующие указы подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

На период чрезвычайного положения создается комендатура, которая наделяется полномочиями, предусмотренными законом «О чрезвычайном положении». Комендантом города Алматы назначен начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, комендантом Мангистауской области – начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

На период действия чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; будет ограничено передвижение граждан, у них будут проверять документы, проводить досмотр находящихся при них вещей и транспортных средств.

Въезд в Алматы и область ограничена, запрещено проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий и забастовок. Также запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции. У физлиц временно будет изъято оружие и боеприпасы, ядовитые вещества, а у юридических лиц – еще и боевая и учебная военная техника, взрывчатые и радиоактивные вещества.

Для обеспечения режима ЧП правительство выделит средства из своего резерва.