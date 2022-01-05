Крымбек Кушербаев освобожден от должности госсекретаря

Другим указом президента Ерлан Карин назначен на эту должность. Он освобожден от должности помощника президента, которую он занимал с июля 2020 года.

Ерлану Карину 45 лет, он выходец из села Аксу Туркестанской области. Карин — кандидат политических наук. Тема его кандидатской диссертации: «Внутриполитические аспекты национальной безопасности Республики Казахстан». В 90-х годах работал учителем истории и географии. В нулевых занимал должности главы Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместителя директора Института России и Китая, директора Центрально-Азиатского агентства политических исследований. Был внештатным советником премьер-министра Республики Казахстан. Весной 2019 года стал советником президента Республики Казахстан, а 30 июля 2020 года — помощником президента.

Крымбек Кушербаев занимал должность госсекретаря с сентября 2019 года.