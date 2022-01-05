Токаев поручил ввести госрегулирование цен на газ, ГСМ и продукты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, на котором поручил ввести госрегулирование цен на газ, ГСМ и продукты, а также временный мораторий на повышение тарифов на комуслуги, сообщает Акорда.

Обращаясь к участникам совещания, Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции – осталась невыполненной.

«Эта задача станет первостепенной для следующего состава Правительства страны и нового главы кабинета», – сказал он.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «ҚазМұнайГаз» и «Қазақгаз». Президент также подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, – ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

«На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги», – сказал он.

Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли. По его словам, «важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет, страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа».

«Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», – убежден глава государства.

Президент отметил, что после введения режима ЧП постепенно ситуация в Алматы и Мангистауской области стабилизируется, МВД, СОБР и Нацгвардия «успешно выполняют свои задачи». Но для полнейшей стабилизации ситуации он дал ряд порученийю

«Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен», - сказал Токаев.

Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции он поручил провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий.

«Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней», – заявил Токаев.

Также президент поручил ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель сроком на 180 дней; государственное ценовое регулирование по социально-значимым продовольственным товарам, при этом решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе; рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней и вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально-уязвимых слоев населения. Также поручено приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц», и создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.