Нарушителям будут грозить реальные сроки лишения свободы
Генпрокуратура Казахстана напомнила об уголовной ответственности за нарушение режима ЧП
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев напомнил об уголовной ответственности, которая грозит гражданам за нарушение режима чрезвычайного положения. Соответствующее обращение распространила пресс-служба надзорного органа в среду.

«В соответствии со статьей 20 закона Республики Казахстан “О чрезвычайном положении” физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, - до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя. Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру», - говорится в обращении.

В надзорном органе напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение указанных требований. В частности, за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также за руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения предусмотрено наказание по статьям 379 и 401 УК РК – до двух лет лишения свободы. Распространение в условиях режима ЧП заведомо ложной информации наказывается по статье 274 УК лишением свободы от 3 до 7 лет. Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет (статья 459 УК). За нарушение режима чрезвычайного положения, за действия, провоцирующие нарушение правопорядка предусмотрен административный арест до 15 и 30 суток соответственно.

«При этом совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством (статья 54 УК, статья 57 КоАП) и влечет более строгую ответственность», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Граждан призвали «с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие и доверять официальным источникам информации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет
Новости
В Казахстане заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal
Новости
В Алматы и Атырау задержаны протестующие
Новости
Правительство Казахстана отправлено в отставку
Новости
В Алматы несколько сотен протестующих участвуют в шествии
Новости
Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию