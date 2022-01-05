До этого аким города заявлял, что ситуация под контролем
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Комендатура Алматы просит горожан воздержаться от прогулок и посещений общественных мест
Алматы, площадь республики в ночь на 5 января, фотография Алмаса Кайсара

Акимат города Алматы распространил обращение Комендатуры к жителям. В нем горожан просят не выезжать в центр города и планировать свои маршруты в объезд улиц Толе би, Абая и Райымбека.

«В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Просим также жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент. Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью. Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности», — говорится в сообщении, распространенном днем 5 мая.

В это же время протестующие движутся в центр города и пытаются прорвать кордон сил Нацгвардии на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

До этого, рано утром аким города Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы и заявил, что ситуация взята под контроль.

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